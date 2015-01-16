سكان غزة يطالبون بممر مائي لكسر الحصار

طلب غزة والمرضى وأصحاب الاحتياجات الخاصة خلال الوقفة (الجزيرة)

نظم عشرات الطلبة والجرحى وأصحاب الاحتياجات الخاصة المحرومون من السفر عبر معبر رفح بسبب إغلاقه وقفة احتجاجية في ميناء غزة البحري مطالبين فيها بإنشاء ممر مائي لا يخضع لسيطرة أحد، يمكنهم من السفر ويمنحهم حرية السفر والتواصل مع العالم الخارجي والتحرك بحرية.

وفي كلمة للمحتجين اعتبر متحدث باسم الجرحى والطلبة منظمي الوقفة الاحتجاجية أن حرمان سكان قطاع غزة من حقوقهم الأساسية ولا سيما حقهم في حرية السفر والتنقل وسياسيات الحصار والإغلاق، ومنع التنقل الذي تفرضه قوات الاحتلال وتساهم فيه الأطراف الدولية والعربية والفلسطينية يؤديان إلى مضاعفة خطيرة لأعداد العاطلين عن العمل بين صفوف الشباب الفلسطينيين.

وأشار المتحدث إلى أن إغلاق المعابر الحصار المفروض على غزة حرم عددا كبيرا من طلاب القطاع من إكمال تعليمهم في جامعات الخارج، كما حرم مئات المرضى من حقهم في تلقي العلاج، وكذلك يعيق تواصل الغزيين الاجتماعي والعائلي وممارسة شعائرهم الدينية.

وطالب الطلاب المحتجون بفتح ممر مائي خاص بقطاع غزة يكفل حرية التنقل والسفر الدائم لمواطني القطاع دون إعاقة أو منع لأحد، ولا يخضع لرغبات ومصالح أحد.

وشدد المحتجون على ضرورة أن "تتداعى الجهات الدولية لتحقيق مطالبنا العادلة في الرفع الكامل للحصار الظالم عن القطاع بكافة أشكاله، وألا تكون أداة في يد الاحتلال الإسرائيلي لشرعنة الحصار، وأن تعمل هذه الجهات من منطلق واجبها الإنساني على إزالة كافة العقبات الموضوعة في وجه حقوق شعبنا، ومن أبرزها حقه في السفر وحرية التنقل".

ودعا المتحدث لاحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت حماية الحق في التنقل والسفر، كما طالب الحكومة الفلسطينية بتحمل المسؤولية تجاه قطاع غزة، والكف عن سياسة إدارة الظهر لحاجات القطاع.

وحذر الطلبة من أن استمرار هذا الحال هو بمثابة "وصفة أكيدة لاشتعال المنطقة مرة أخرى وانفجار شعب غزة وشبابه في وجه من يحاصره ومن يشرعن الحصار ويساهم فيه".