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"بويهوود" يحصد جوائز الدورة العشرين لرابطة النقاد الأمريكيين

16/1/2015

بوستر فيلم بويهوود

حصد فيلم "بويهود" أي "زمن الصبا" أكبر جوائز رابطة النقاد الأمريكيين في دورتها العشرين، وفاز بجائزة أحسن فيلم وأحسن إخراج، وكرم النقاد "ريتشارد لينكليتر" مخرج "بويهود" واختاروه كأفضل مخرج بعد أن نجح في تصوير الفيلم بالممثلين أنفسهم على مدى 12 عاما، في تجربة غير مسبوقة. كما اختارت رابطة النقاد "باتريشيا آركيت" أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في "بويهوود".
ورشح الفيلم أيضا لست جوائز من جوائز الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية "أوسكار" منها جائزة أحسن فيلم.
"بويهوود" من بطولة ألار کولترين، باتريشيا أركيت وإيثان هوك، وبدأ تصويره في مايو/آيار من العام 2002 واستمر حتى أكتوبر/تشرين أول من العام 2013، وهو يتابع نشأة الطفل ميسون وشقيقته ساماثنا حتى مرحلة البلوغ.

المصدر : الجزيرة مباشر
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