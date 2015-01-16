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الأمم المتحدة: تفشي الإيبولا آخذ بالتباطؤ

16/1/2015
ديفد نبارو مبعوث الأمم المتحدة بشأن الإيبولا (رويترز)

قال ديفد نبارو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن الإيبولا إن تفشي وباء فيروس الإيبولا القاتل الذي حصد أكثر من 8400 ضحية في غرب أفريقيا آخذ في التباطؤ على ما يبدو لكن المعركة الرامية لاحتواء المرض لم تنته بعد.

وأضاف نابارو في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء "أن التغير في السلوك والاحتياطات الصحية والتعقيم "وهو ما نأمله ونعمل عليه ونتوقعه" بات يحدث في كل مكان الآن".

وتابع قائلا "المنشآت التي تعالج الناس متوفرة في كل مكان، فرق الدفن الآمن تقدم خدمات دفن آمنة وكريمة في كل مكان والنتيجة هي أننا نشهد بدايات تباطؤ التفشي".

وكان البنك الدولي قد توقع العام الماضي بلوغ الخسائر الاقتصادية الناجمة عن وباء إيبولا في غرب أفريقيا، لأكثر من 32 مليار دولار بحلول نهاية العام 2015.

وأوضح البنك أنه بنى توقعاته على فرضية انتشار الوباء على نطاق واسع خارج حدود الدول الأشد تضررا منه، وهي غينيا وليبيريا وسيراليون.

كما أوضح أن التكاليف الاقتصادية الهائلة للتفشي الحالي للوباء على البلدان المتضررة والعالم، كان يمكن تفاديها عبر انتهاج استثمارات حصيفة ومتواصلة في تعزيز نظم الرعاية الصحية، وفق تعبيره.

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