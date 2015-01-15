واشنطن تعتقل شخصا بتهمة التخطيط لمهاجمة الكونغرس

اعتقلت السلطات الأمنية الأميركية شخصا قالت إنه متهم بالتخطيط لشن هجوم على مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن، وقتل موظفين في البلاد.



فقد أكدت وزارة العدل الأمريكية اعتقال شاب بتهمة التخطيط لشن هجوم ضد مبنى الكونغرس، وقتل مسؤولين حكوميين.

وأضافت أن فريق مكافحة الإرهاب، وهو وحدة أمنية تابعة لعدة وكالات أمنية، قد اعتقل كريستوفر لي كرونيل (20 عاما) في ولاية أوهايو وتم توجيه تهم إليه بالتخطيط لقتل ضباط ومسؤولين أمريكيين وحيازة أسلحة نارية بهدف ارتكاب جرائم عنف.

ووفقا لمكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) فقد تم اعتقال كورنل، بتهمة أنه كان يسعى لصنع قنابل أنبوبية واشترى سلاحا ناريا وطلقات ذخيرة وأعد خططا للسفر إلى واشنطن لتنفيذ الخطة.

وأفاد مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور بأن الأجهزة الأمنية بدأت برصد ومراقبة المتهم عقب كتابته على حسابه في موقع توتير رسائل "تدعو إلى الجهاد العنيف".

ونقل عن بيان مكتب التحقيقات الاتحادي أن ثمة مساعي مستمرة لشن هجمات "إرهابية" على الأراضي الأميركية لصالح جهات خارجية، منها تنظيم الدولة الإسلامية.

يأتي ذلك في وقت تعهد فيه كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الأربعاء بتشكيل جبهة موحدة ضد التهديد الذي يمثله "المتطرفون الإسلاميون" و إيدلوجيتهم المشوهة".

وفي مقال مشترك نشرته صحيفة تايمز أوف لندن اليوم الخميس أكد أوباما وكاميرون على مباديء التحالف الأمريكي البريطاني قبل اجتماعات في البيت الأبيض على مدى يومين.



ومن المقرر أن يلتقي الزعيمان على عشاء عمل ليل الخميس ويعقدان المزيد من المحادثات يوم الجمعة.



وفي إشارة إلى الهجمات التي شهدتها باريس الأسبوع الماضي قال أوباما وكاميرون إن المتطرفين لن يكمموا حرية التعبير.

وكتب الزعيمان "سواء كنا نواجه أفرادا متعصبين أو منظمات ارهابية مثل القاعدة أو الدولة الإسلامية أو بوكو حرام فلن يروعنا المتطرفون. سنهزم هؤلاء القتلة الهمجيين وايدلوجيتهم المشوهة."

واتسم اوباما وكاميرون بالحزم في تصميمهما على الوقوف ضد "العدوان الروسي في أوكرانيا"، وتعهدا بمواصلة الضغط الدبلوماسي على موسكو.