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مصر تعفي السياح الروس من رسوم تأشيرة الدخول

15/1/2015
 مصر تقدم حوافز للسياحة الروسية

قال وزير السياحة المصري إن بلاده قررت إعفاء السياح الروس من تأشيرة الدخول البالغة25 دولارا اعتبارا من اليوم وحتى 30 أبريل نيسان في محاولة للحفاظ على تدفق السياح في ظل الأزمة الاقتصادية الروسية الحالية.
وعزا وزير السياحة هشام زعزوع في بيان اليوم الخميس إعفاء السياح الروس من رسوم الدخول إلى "مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الروسية الحالية الناتجة عن انخفاض الروبل الروسي أمام الدولار وهوما قد ينعكس سلبا على تدفق الحركة السياحية الروسية لمصر."
وهوت العملة الروسية بشدة تحت وطأة تراجع أسعار النفط سلعة التصدير الرئيسية لروسيا والعقوبات الغربية التي فرضت العام الماضي بسبب دور الكرملين في أزمة أوكرانيا.
وبلغ عدد السائحين الروس إلى مصر ثلاثة ملايين سائح في 2014.
وكان زعزوع تقدم هذا الأسبوع بمقترح لحكومة بلاده يتعلق بسداد الخدمات السياحية المقدمة لمنظمي الرحلات ووكلاء السفر الروس بالروبل مقابل استيراد منتجات روسية فيما يعرف بنظام المقايضة وذلك لفترة محددة.
وتعتمد مصر على روسيا كأحد مصادر استيراد القمح والغازالطبيعي.
وبلغت إيرادات مصر من السياحة نحو مليار دولار في الربع الثالث من 2014 بزيادة 112 بالمئة عن مستواها قبل عام. وبلغ عدد السائحين2.8 مليون سائح مقارنة مع 1.6 مليون في الربع المقابل من 2013..

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