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مسؤول إسرائيلي: الأقصى لا يقل خطرا عن أي قنبلة نووية

15/1/2015
 المسجد الأقصى المبارك (غيتي)

اعتبر مفتش عام الشرطة الإسرائيلية يوحنان دنينو أن المسجد الأقصى المبارك لا يقل خطرا عن أي قنبلة نووية بالنسبة لإسرائيل، وأن يشكل خطرا وجوديا.

وقال دنينو في كلمة ألقاها في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة أمس الأربعاء "إذا سألتموني عن المسجد الأقصى فإنه لا يقل خطرا عن أي قنبلة نووية تواجه إسرائيل، فهو خطر وجودي يشبه خطر القنبلة".

وأعرب دنينو عن أسفه الشديد لأن الانتخابات الأخيرة في 2013 أدخلت إلى الكنيست الإسرائيلي جهات تحاول تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، و"يؤججون مشاعر العالم الإسلامي ضدنا، وفقط من أجل الحصول على المزيد من أصوات الناخبين لكن نتائج هذه التصرفات ستكون مدمره على إسرائيل".

وهاجم أعضاء الكنيست الذين يصعدون إلى ما سماه جبل الهيكل (وهو موقع المسجد الأقصى)، وقال دنينو "حين يأتي شخص منتخب ويقول سأصعد إلى جبل الهيكل حتى أغير الوضع القائم فيه هو نفسه من يتحول إلى تهديد أمني على إسرائيل لأنني أرى المسجد الأقصى خطرا وجوديا على إسرائيل لا يقل عن خطر القنبلة النووية أو أي قنبلة أخرى" قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية.

وكانت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" حذرت هذا أمس حذرت من مخطط لتسجيل المسجد الأقصى المبارك، كملك تابع للاحتلال الاسرائيلي بشكل رسمي.

وقالت المؤسسة في بيان لها الأربعاء إن جمعية يشاي اليهودية تعتزم تسجيل المسجد بشكل رسمي في دائرة الأراضي الإسرائيلية، وذلك تمهيدا لإقامة كنس يهودية فيه.

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