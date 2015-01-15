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مايكروسوفت تطرح هاتفين ذكيين بسعر رخيص

15/1/2015
هاتف نوكيا لوميا 532 الجديد (موقع شركة مايكروسوفت)

كشفت شركة البرمجيات الأميركية العملاقة "مايكروسوفت" عن هاتفين ذكيين جديدين بسعر زهيد نسبيا بهدف دعم مبيعات نظامها التشغيلي "ويندوزفون" في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وستصنع "نوكيا" التي استحوذت عليها "مايكروسوفت" في إبريل الماضي بمبلغ 7.5 مليارات دولار الهاتفين الجديدين وهما من طراز لوميا، وسيطرحان في السوق بسعر يراوح بين 81 إلى 93 دولارا اعتبارا من شهر فبراير المقبل.

وتهدف مايكروسوفت من وراء إطلاق هذه الهواتف الذكية الجديدة إلى "إتاحة هذه الأجهزة لأكبر عدد ممكن من الناس وفي أكبر عدد من المتاجر" في المناطق التي تستهدفها الشركة، بحسب تصريحات جو هارلو نائب رئيس مايكروسوفت لقسم الهواتف.

وقال هارلو مع هاتفي "لوميا 435 ولوميا 532" بلغنا هدفنا المتمثل بصنع أرخص جهاز "لوميا" حتى الآن".

ويعمل الهاتفان بنظام "ويندوزفون 8.1" ويتضمن فيهما تطبيقات "مايكروسوفت أوفيس" و"وورد" و "آوتلوك" للبريد الإلكتروني وتطبيق المحادثات "سكايب" كما ستتاح مساحة تخزينية مجانية قدرها 30 غيغابايت عبر الحوسبة السحابية على خوادم مايكرسوفت.

وسيتم تجهيز "لوميا 435" بشاشة حجمها 12سم مربعا وبكاميرا محدودة الوضوح، أما "لوميا 532" فيأتي بالحجم نفسه لكن بكاميرا بوضوح أفضل، مع خيارات أخرى مثل إمكانية تشغيل خطي هاتف على نفس الجهاز برقمين مختلفين في نفس الوقت.

وبهذه المواصفات تضع مايكروسوفت في وضع المنافس القوي لغوغل التي أعلنت الشهر الماضي أنها ستطرح هواتف ذكية بأقل من مائة دولار في الأسواق الناشئة.

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