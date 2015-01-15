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عباس يطالب بإنشاء شبكة أمان مالي للفلسطنيين

15/1/2015
عباس يلقي كلمة أمام الإجتماع الطارئ للجامعة العربية (الجزيرة)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الاعتراف بدولة فلسطين من قبل مجلس الأمن يحتاج إلى قرار أمريكي واضح و صريح  بسبب الفيتو.
وتابع خلال كلمته أمام الاجتماع الطارئ للجامعة العربية الخميس أن اتصالاتنا مع واشنطن مستمرة إلا أن وزير الخارجية جون كيري أعلن صراحة أن جهوده تم إفشالها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال عباس" إسرائيل جمدت نحو 130 مليون دولار من أموالنا المستحقة عقاباً لنا و هذا أمر مستهجن وعلى الدول العربية العمل على دعم الشعب الفلسطيني
وجدد الرئيس الفلسطيني مطالبته الجامعة العربية بالعمل على إنشاء شبكة أمان للفلسطينيين بـ 100 مليون دولار لتعويض قطع المساعدات.
كما طالب بتشكيل لجنة من الدول العربية لدراسة التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن  مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة جريمة حرب يجب أن تحاسب عليها على حد قوله .
ويذكر أن الجامعة العربية دعت لجلسة طارئة بداية العام الحالي لمناقشة رفض طلب فلسطين المقدم لمجلس الأمن، وكذلك الخطوات التالية لانضمامها إلي الجنائية الدولية .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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