سفير إسرائيل بالسويد ينشر تعليقات معادية للإسلام

سفير إسرائيل بالسويد ينشر تعليقات تحريضية ضد الإسلام

نشر موقع صوت السويد بالعربي ما كتبه إساك باخمان السفير الإسرائيلي في السويد تعليقا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك- حرض فيها على الإسلام والمسلمين، ونشر قائمة من الاتهامات بحق المسلمين اتهمهم فيها بالإرهاب ، وتصورهم كما لو كانوا مشكلة في مناطق عديدة في العالم عند تعايشهم مع مجموعات أخرى غير مسلمة، وهو تعليق تم نشره في العديد من المواقع المعادية للإسلام في السويد.

من جانبها انتقدت لجنة معاداة السامية في السويد فعل باخمان ، حيث قالت اللجنة" إن الهدف، كما يوضح باخمان، من خلال مداخلته أنه يريد "لفت الإنتباه إلى خطورة الإرهاب الراديكالي الإسلامي، ولو كان هذا هو السبب لكتب عن مثل ذاك الإرهاب، ولكنه لم يفعل، وبدلاً من ذلك صور المسلمين كمتطرفين خطرين" كما جاء في بيان نشرته اللجنة اليوم الأربعاء.

و هذه ليست المرة الأولى والتي يحرض فيها السفير الإسرائيلي في السويد على الإسلام والمسلمين، ففي يونيو 2014 كتب باخمان مقالاً في جريدة سويدية جاء فيه "إذا وقعت إسرائيل ضحية للجهاد، فلن يتوقف الأمر عند هذا الحد، ستعاني أكثر الدول الغربية من صراع مع الإسلاميين لتحقيق أهدافهم بإقامة الخلافة الإسلامية الكبيرة. في العالم الغربي رأينا بالفعل كيف يمكن لهذا المعركة أن تتمثل؛ الهجمات الإرهابية في نيويورك، مدريد، لندن، واشنطن، وحتى في استوكهلم" على حد تعبيره آنذاك.