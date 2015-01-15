دهس شرطية فرنسية أمام قصر الرئاسة عمدا

(AFP) إجراءات أمنية مشددة في باربس

شهدت العاصمة الفرنسية صباح اليوم حادث دهس لشرطية أمام قصر الرئاسة.

ونقل مراسل الجزيرة عن شهود عيان، أن السيارة صدمت الشرطية عمدا ،وتم نقلها إلى المستشفى حيث لاتزال تحت الرقابة الطبية.



وفور عمله بالحادث قام الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بزيارة موقع الحادث والوقوف على ما حدث.



وفي سياق متصل أفاد مراسل الجزيرة، بأنه تم اعتقال شخصين من بين أربعة كانوا في السيارة المتسببة في الحادث.

وتشهد فرنسا قبل أسبوع حادث الهجوم على مقر صحيفة شارلي إبدو مما تسبب في وقوع 12 قتيلا، بينهم 8 من صحفي الجريدة ، أعقب ذلك احتجاز منفذي العملية رهائن في مطعم يهودي مما أدى لمقتل 4 أشخاص بجانب أحد م منفذي العملية ليصل بذلك عدد الضحايا ل17 قتيل.ا