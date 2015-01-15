داود اوغلو يشبه نتنياهو بمرتكبي هجوم شارلي إبدو

رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو (وكالات)

شن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو هجوما على نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال في تصريحات صحفية الخميس قبل توجهه إلي بروكسل، إن نتنياهو ارتكب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة شبيهة بما ارتكبه "الإرهابيون" الذين نفذوا اعتداءات باريس التي أوقعت 17 قتيلا.



وأضاف أنه يقود حكومة نفذت مجزرة بحق أطفال كانوا يلعبون على شواطئ غزة

في الوقت ذاته ندد داود أوغلو بما نشرته صحيفة (شارلي إبدو) الأربعاء وقال "نشر هذا الرّسم استفزاز خطير.. وحرّيّة الإعلام لا تعني حرية الإهانة، ولا يمكننا السّكوت عن الإهانات بحق النّبي".