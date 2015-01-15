خبير: الأزمة المصرية-المغربية صناعة إقليمية

جانب من ندوة مركز الجزيرة للدراسات (الجزيرة مباشر )

قال محمد بريش الخبير المغربي في الدراسات المستقبلية :إن العلاقات المصرية –المغربية، ربما تشهد تصعيدا خلال الفترة القادمة.

وأرجع ذلك إلى ما أسماه "محاولات إقليمية تهدف للضغط على المغرب حتي تتخلى عن نهج دمج الإسلاميين في السلطة ".



وتابع بريش في تصريحات للجزيرة مباشر على هامش ندوة "الأزمة المغربية –المصرية: الخلفيات ومستقبل العلاقات" التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات الأربعاء قائلا إن: "مصر الأن لا تملك قرارها في عودة العلاقات لمسارها الطبيعي مع المغرب، لكنها تتحرك وفق رؤية إقليمية تهدف للضغط على المغرب من أجل إقصاء الإسلاميين من الحكومة ولن يتوقف الأمر إلي هذا الحد، بل العمل على فك الاندماج بين الملكية والإسلاميين وهو نهج أرسته المملكة منذ تسعينات القرن الماضي.



وقال الخبير المغربي خلال الندوة إن من الصعب أن تتخلى المغرب عن نهجها القائم على دمج الإسلاميين في السلطة، لأسباب عدة، في مقدمها الشعبية التي يتمتع بها التيار الإسلامي داخل الشارع المغربي ، وكذلك رضى الشارع عن أداء الحكومة ذات الأغلبية الإسلامية، إضافة إلى أن الشعب المغربي لم يتربى على عداء التيارات الإسلامية، على خلاف الوضع في مصر، ثم أن التراجع عن هذا النهج سيكون مكلفا جدا من جانب الاستقرار .



شارك في الندوة عدد من الخبراء والإعلاميين من بينهم عبد الفتاح فودة مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة ، ودكتور صلاح الدين الزين مدير مركز الجزيرة للدراسات وعدد من الباحثين بالمركز .



ولم يحسم بريش ما إذا كانت المغرب ستستجيب لتلك الضغوط أم لا ، لكنه أشار إلي إمكانية العمل بمرونة مع هذه الضغوط من خلال إجراء انتخابات مبكرة.



وقال بريش أيض إن تضحية النظام المغربي بالإسلاميين قائم على التغيرات الإقليمية والضغوط الممارسة عليه،

ووصف الأزمة المصرية المغربية ب"المفاجئة ذات النبرة العدائية "، مشيرا إلي أنها أندلعت منذ قيام أحدى المذيعات المصرية بالقول إن دخل المغرب قائم على الدعارة ، ثم قام أحد الفنانين المصريين بالقول إن كل 8 من 10 من الشعب المغربي يهودا، ثم قيام الرئيس المصري بمقابلة رئيس البوليساريو وزيارة وفد إعلامي مصري للصحراء المغربية وإجراء حوارات مع المعارضين هناك.



إلا أن ما أشعل الأزمة هو التقارب المصري الجزائري بشكل مملوس وإعلان رئيس البوليساريو شن حرب على المغرب ،وإصدار مصر كتب تحت عنوان" الصحراء بعيون مصرية " واحتفاء الجزائر به.

مرجعا في الوقت ذاته التقارب المصري الجزائري إلي تحالف الأنظمة ذات الطبيعة العسكرية

على حد قوله.



وشدد بريش على عدم تغير المغرب موقفها اتجاه النظام في مصر مشيرا إلي أنها من أوائل الدول التي قدمت التهنئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية معتبرا أن المغرب تعامل بدبلوماسية مع الربيع العربي وما حدث عليها من انقلابات الثورات المضادة .