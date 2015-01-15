تراجع البورصتين السعودية والمصرية وارتفاع "العمانية"

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية اليوم الخميس بعد الإعلان عن نتائج أعمال متباينة للربع الأخير من 2014حيث تراجع مؤشر البورصة السعودية 1.1% بينما ارتفع مؤشر مسقط 1.3% وتباطأ صعود البورصة المصرية بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب القوية.

ونزل مؤشر البورصة السعودية 1.1 بالمئة وكان سهم مصرف الراجحي أكبر الخاسرين في المؤشر بهبوطه 4.9 بالمئة بعد إعلانه أرباحا دون التوقعات في الربع الأخير من 2014. وتراجع صافي ربح البنك 1.8بالمئة إلى 1.52 مليار ريـال (405 ملايين دولار) في حين كان محللون قد توقعوا ارباحا قدرها 1.70 مليار ريـال.

وقال الراجحي -ثاني أكبر البنوك المدرجة في السعودية- إن مجلس إدارته يوصي بتوزيع حصة ربح نقدية قدرها 0.75 ريـال للسهم عن النصف الثاني من 2014 إنخفاضا من ريـال للسهم صرفها البنك عن نفس الفترة من 2013.

وتراجع سهم البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة 1.5بالمئة بعدما أعلن أرباحا صافية بلغت 1.83 مليار ريـال في الربعالأخير من العام الماضي لتأتي دون توقعات المحللين التي بلغ متوسطها 1.94 مليار ريـال.

في الوقت نفسه وجد قطاع البتروكيماويات دعما في تعافي أسعارالنفط واستقر مؤشره في السوق التي سجلت أداء ضعيفا. وقفز سهمالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.6 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.8 بالمئة مع صعود معظم الأسهم في الإمارة. وكان سهم أرابتك العقارية هو الأكثر تداولا وارتفع 0.3بالمئة قبل اجتماع يعقده مجلس إدارتها في وقت لاحق اليوم لمناقشة مشروعات الشركة.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 بالمئة مع نزول أسهم معظم البنوك. وهبطت أسهم بنك أبوظبي الوطني 5.4 بالمئة وبنك أبوظبي التجاري 1.8 بالمئة.

وخسر مؤشر السوق القطرية 0.1 بالمئة مع نزول أكبر سهمين وهماسهم صناعات قطر وسهم بنك قطر الوطني اللذين تراجعا 0.8 و0.7 بالمئة على الترتيب.

وبلغت خسائر سهم صناعات قطر 17.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع بعد أن اقترحت الشركة يوم الخميس الماضي خفض توزيعات الأرباح بينما أعلن بنك قطر الوطني يوم الثلاثاء أرباحا أقل قليلا من توقعات المحللين في الربع الأخير من 2014.

وزاد مؤشر البورصة العمانية 1.3 بالمئة مدعوما الي حد كبير بأسهم البنوك. وصعد سهم البنك الوطني العماني 5.0 بالمئة بعد إعلانه عن أرباح فاقت تقديرات المحللين في الربع الأخير من 2014 .

وحقق البنك أرباحا بلغت 13.2 مليون ريـال (34.4 مليون دولار)في الربع الأخير بينما كان محللان استطلعت رويترز آراءهما قد توقعا ان تبلغ 10.8 مليون و12.7 مليون ريـال.

وارتفع سهم بنك ظفار 4.7 بالمئة بعد أن اعلن عن نمو صافي أرباحه 9.2 بالمئة في الربع الأخير متجاوزا التوقعات. وحقق البنك أرباحا قدرها 10.2 مليون ريـال في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي بينما كان محللون قد توقعوا ان تصل إلى 9.43 مليون و9.66مليون ريـال.

وزاد سهم بنك مسقط أيضا 4.7 بالمئة رغم أن أرباحه الفصلية جاءت دون تقديرات المحللين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 بالمئة إلى 9556نقطة بعد صعوده أكثر من 2 بالمئة في كل من الجلسات الثلاث السابقة. والمؤشر منخفض قليلا عن مستوى المقاومة النفسي المهم البالغ9572-9579 نقطة وهما المستويان المرتفعان اللذان بلغهما في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.

وكان سهم البنك التجاري الدولي أكبر الخاسرين على المؤشر معهبوطه 2.3 بالمئة. وارتفع سهم البنك وهو أكبر المصارف المدرجة فيمصر 6.8 بالمئة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

دبي.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 3843 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 4481 نقطة.

السعودية.. هبط المؤشر 1.1 بالمئة إلى 8459 نقطة.

قطر.. نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 11863 نقطة.

مصر.. تقدم المؤشر 0.1 بالمئة إلى 9556 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6599 نقطة.

سلطنة عمان.. صعد المؤشر 1.3 بالمئة إلى 6519 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1428 نقطة.