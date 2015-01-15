بيرد: نأمل بالإفراج عن الصحفي الكندي المعتقل بمصر

جون بيرد (يمين) بصحبة سامح شكري بعد المؤتمر الصحفي (EPA)

قال وزير الخارجية الكندي جون بيرد بعد محادثات أجراها في القاهرة الخميس إنه يأمل في تفرج مصر عن صحفي كندي يعمل لحساب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وكان قد حكم على الزميل على محمد فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية والأسترالي بيتر غريست والمصري باهر محمد بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهمة نشر أكاذيب لمساعدة "منظمة إرهابية" في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، ولكن محكمة النقض المصرية في الأول من يناير الجاري أمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي إن إصدار عفو رئاسي عن الصحفيين محل دراسة. .

وبدا التفاؤل الحذر على بيرد يعد محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، وقال في مؤتمر صحفي "أود أن أصف الاجتماع بأنه كان بناء ومجديا ونتطلع لحل الأمر، لم يحل الأمر في محادثات اليوم لكنني جئت لهذا السبب".

وأضاف "هذه قضية معقدة، لقد تفهم الوزير مدى أهمية هذه الأمر لي ولكل الكنديين، أعتقد أن اجتماع اليوم كان خطوة بناءة للغاية على طريق الحل الناجح".

زملاؤنا المعتقلون في مصر خلال محاكمتهم (EPA-أرشيف)

وكانت جماعات لحقوق الإنسان وحكومات غربية حبس الصحفيين، وتقول شبكة الجزيرة الإخبارية إن المحاكمة شابها عوار وطالبت بالإفراج عن صحفييها "المعتقلين".

وبدا وزير الخارجية الكندي متفائلا إزاء إمكانية الإفراج عن فهمي قريبا وقال "نعمل باتجاه حل بناء لهذا الأمر، عاجلا وليس آجلا".

وتتهم مصر الجزيرة بأنها تنشر أخبار تحريضية عنها وهو ما تنفيه القناة بشدة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التقى بمبعوث قطري الشهر الماضي في أحدث خطوة على صعيد الجهود الدبلوماسية التي تقودها السعودية لرأب صدع العلاقات بين البلدين.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن قرار شبكة الجزيرة ومقرها الدوحة أوقف بث قناة "الجزيرة مباشر مصر" من شأنه أن يساعد على تحسين العلاقات المتوترة مع قطر.