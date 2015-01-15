بأيد عارية.. رجلان يتسلقان أصعب جرف صخري في العالم

المتسلقان يقيمان في خيمة معلقة انتظارا لشفاء جروحهما

تسلق تومي غلادويل وكيفن جورجسن جرف إل كابيتان أعلى وأصعب جرف صخري في العالم أيديهما وأرجلهما فقط دون الاستعانة بأي أدوات أخرى، ليصبحا بذلك أول من يقوم بذلك عبر التسلق الحر بدون استخدام معدات مساعدة فقد استخدما الحبال كأدوات أمان لحمايتهما من السقوط دون الاستعانة بها في عملية التسلق.

واعتبرت وسائل الإعلام العالمية أن الرجلين يصنعان التاريخ في تسلقهما الحر لهذا الجرف الذي يعتبر أصعب جرف في العالم، ويسمى الجرف الجرانيتي (إل كابيتان)، ويقع في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ويتحاوز ارتفاعه 914 مترا.

واستخدم الرجلان الحبال لحمايتهما من السقوط، لكنها تسلقا الجرف بأيد عارية، وتظهر الصور الجروح في أصابعهما، التي اضطرتهما للبقاء معلقين على فترات في خيمة خاصة ركباها على الجرف للتعافي من الجروح.

كان المتسلقان حاولا عام 2010 تسلق جرف "ال كابيتان" لكن أوقفت الرياح تقدمهما في ثلث الطريق، كما تعرض " جورجيسون" لكسر في كاحل قدمه بعد سقوطه أثناء محاولة أخرى عام 2011، لكنهما عاودا المحاولة من جديد بحلول عيد الميلاد 2014، ونجحا في تسلق الطريق بدون توقف.