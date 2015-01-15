النفط والذهب يترنحان والإسترليني يتألق

استأنفت أسعار النفط والذهب اتجاهها النزولي اليوم الخميس مع تخطيط العراق لقفزة جديدة في الصادرات، ومع ارتفاع الأسهم الآسيوية واستعادة الدولار لقوته، فيما صعد الاسترليني إلى أعلى مستوياته في ست سنوات أمام اليورو.

وقد واصلت أسعار النفط اتجاهها النزولي اليوم الخميس مع تخطيط العراق لقفزة جديدة في الصادرات في فبراير شباط حيث انخفض كل من خام برنت والخام الأمريكي نحو دولار ليقتربا من أدنى مستوياتهما في ست سنوات ويتخليا عن أغلب المكاسب التي تحققت أمس الأربعاء.

وقال بنك ايه.ان.زد اليوم "الحرب على الحصص بالسوق تدفع أسعارالنفط إلى اتجاه نزولي."

وتراجع برنت 1.48 دولار إلى 47.21 دولار للبرميل بحلول الساعة1007 بتوقيت جرينتش منخفضا عن الخام الأمريكي الذي جرى تداوله عند47.60 دولار للبرميل بخسارة قدرها 88 سنتا.

وقالت مصادر تجارية اليوم إن العراق يخطط لزيادة صادرات الخام الشهرية من موانئه الجنوبية إلى مستوى قياسي في فبراير شباط.

وأضافوا نقلا عن برنامج تحميل أولي أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) خصصت 3.3 مليون برميل يوميا من خام البصرة للتصدير في فبراير شباط ارتفاعا من 2.7 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

وجاء صعود العقود الآجلة لخام برنت 4.5 بالمئة يوم الأربعاء -في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ يونيو حزيران 2012 – مع قيام المتعاملين بتغطية مراكزهم في عقود خيارية حل أجلها. لكن الأجواء تظل نزولية بسبب تخمة المعروض.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز انترناشونال اليوم "نخفض توقعنا لسعر برنت إلى 50.25 دولار للبرميل من 72.25 دولار للبرميل في 2015 وإلى 67.50 دولار للبرميل من 83 دولارا للبرميل في 2016وإلى 77.25 دولار للبرميل من 90 دولارا للبرميل في 2017."

وفي النرويج قالت إدارة البترول إن استثمارات البلاد في النفط والغاز ستتهاوى هذا العام وإنه يمكن إلغاء مزيد من المشاريع في حالة بقاء أسعار النفط دون 60دولارا للبرميل لفترة طويلة.

وقالت الإدارة في بيان إنها تتوقع تراجع الاستثمارات 15 بالمئة إلى 147 مليار كرونة (19.1 مليار دولار) في 2015 بينما كان التقدير السابق 180 مليار كرونة. وتكهنت بمزيد من الهبوط إلى 135 مليار كرونة في 2017.

وقالت إدارة البترول "الاستثمارات الإجمالية ستتراجع 21 بالمئة من 2014 إلى 2017 .. إذا ظل سعر النفط في نطاق 50 إلى 60 دولاراللبرميل لفترة ممتدة فسيؤدي ذلك إلى تخفيضات إضافية في الاستثمارات وتكاليف التنقيب."

ومن بين كبار منتجي النفط في النرويج شتات أويل وشل وكونوكوفيليبس وبي.بي وديت نورسكه.

من جهتها قالت فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الخميس إن من المرجح خفض تصنيف دول منتجة للنفط في حالة عدم تعافي سعر الخام.

وقال إيد باركر أحد كبار محللي التصنيفات السيادية لدى فيتش خلال مؤتمر "في حالة عدم تعافي أسعار النفط من المستويات المنخفضة الحالية فمن المرجح أخذ خطوات جديدة بشأن تصنيفات الدول المنتجة."

وأضاف "ما الذي يتطلبه أن نخفض تصنيف … روسيا؟ لا جديد – إذالم تتحسن أسعار النفط من المستويات المنخفضة الحالية وإذا رأينا ركودا أعمق وأطول وإذا رأينا مزيدا من الاضطرابات بالقطاع المالي

إلى ذلك واصل الذهب تراجعه عن أعلى مستوياته في 12 أسبوعا اليوم الخميس مع ارتفاع الأسهم الآسيوية واستعادة الدولار لقوته وهو ما قلص الطلب على المعدن باعتباره ملاذا آمنا.

وارتفعت معظم الأسهم الآسيوية بعد الهدوء الذي جلبه تعافي أسعار النفط والنحاس بينما استعاد الدولار قوته التي فقدها بسبب مبيعات التجزئة الأمريكية المخيبة للآمال.

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1228.27دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش. وقفزالمعدن الأصفر أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياته منذ 23 أكتوبر تشرين الأول مسجلا 1244 دولارا قبل أن يبدد مكاسبه ويغلق مستقرا.

وأظهرت بيانات نشرت أمس الأربعاء تكبد مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر خسائرها في 11 شهرا حتى ديسمبر كانون الأول وهو ما أدى إلى تراجع الدولار.

غير أن العملة الأمريكية صعدت في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس.

وزادت أسعار الذهب نحو أربعة بالمئة منذ بداية الشهر بعد نزوله على مدى عامين متتاليين لكن الغموض لا يزال يخيم على آفاق العام بأكمله.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.48 بالمئة إلى16.75 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.12 بالمئة إلى 1227.53 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.33 بالمئة إلى 775.5 دولار للأوقية.