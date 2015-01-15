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الجزيرة تدين "تهديدات بالقتل" وجهت لمدير مكتب اليمن

15/1/2015

الجزيرة تدين تهديدات تعرض لها مدير مكتبها بصنعاء

أدانت شبكة الجزيرة التهديدات التي تلقاها سعيد ثابت مدير مكتب  الشبكة  في صنعاء خلال مكالمة هاتفية من مجهول  تضمنت تهديدا  بالقتل ، و عرف المتصل عن نفسه بأنه  عضو في جماعة أنصار الله، المعروفة أيضا باسم حركة الحوثي، وقال لثابت إنه سيتم تصفيته جسديا في وقت قريب ، ويأتي هذا التهديد في إطار تهديدات متكررة تلقاها مدير مكتب الجزيرة في صنعاء منذ فترة.
 
 من جانبه أكد  أحمد بن سالم اليافعي  نائب العضو المنتدب لشبكة الجزيرة  إنه علي الجميع أن يتضامن مع الزميل سعيد ثابت، وزملائه في مكتب صنعاء. في مقابل هذه التهديدات التي اعتبرها ثمنا للاحتراف ، وقال اليافعي إن هذه التهديدات لن تمنعنا من أداء واجباتنا على الرغم من المخاطر  التي تحيط بنا ،  وحمل  الحكومة اليمنية  والحوثيين المسئولية عن سلامة الزميل سعيد ثابت  ".

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