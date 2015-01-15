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البنتاغون يسلم خمسة يمنيين إلي عمان وأستونيا

15/1/2015
أحد حراس سجن جوانتانامو بكوبا(وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع  الأمريكية (البنتاغون) عن عملية نقل جديدة لخمسة من سجناء غوانتانامو إلي كل من عمان واستونيا ,

وأشارت إلى أن هذه أول عملية لتسليم السجناء هذا العام، حيث سلمت مساء الأربعاء أربعة من اليمنيين إلي عمان بينما سلمت الخامس إلي أستونيا.

وتأتي عملية النقل وسط اعتراض الحزب الجمهوري علي هذه العمليات ،والمطالبة بغلق غوانتانامو.

وفي الوقت الذي لم يفصح فيه عن أسماء المرحلين الخمسة، قال مسؤولون أمريكيون إن اليمنيين الخمسة احتجزوا لنحو 12 عاما أو أكثر في السجن العسكري الأمريكي في كوبا والمعروف ب" غوانتانامو"،
وأنه تقرر الافراج عنهم منذ نحو خمسة أعوام من قبل قوة مهام متعددة الوكالات ضمت مسؤولين من المخابرات ودبلوماسيين وعسكريين.

في سياق متصل نددت حركة طالبان الافغانية  بنشر الصحيفة الفرنسية "شارلي ابدو" رسوما جديدة للنبي مشيدة بمنفذي الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي هيئة تحرير الصحيفة الفرنسية الساخرة.

 واعتبرت الحركة في بيان لها الخميس أن الرسومات الجديدة "تثير حساسيات حوالى مليار ونصف من المسلمين".

 

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