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أولاند: المسلمون أول ضحايا التطرف

15/1/2015
 الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند (غيتي)

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند ، إن المسلمين هم أول ضحايا التعصب والتطرف وعدم التسامح في العالم.

وأضاف في كلمة أمام معهد العالم العربي في باريس الخميس  أن ما أسماه "الإسلام الراديكالي" يتم تغذيته من كل التناقضات والتأثيرات والبؤس والتباينات والنزاعات التي لم تجد تسوية منذ زمن طويل".

وانتقد الرئيس الفرنسي تأخر المجتمع الدولي في التعامل مع ما أسماه بالمآسي السورية، مشدد في الوقت ذاته على أن "فرنسا متمسكة بقيم الحرية والتعايش، وإنها تسعى لبناء المستقبل بالتعاون مع العالم العربي، في الوقت ذاته  ستلاحق كل من يستهدف أية ديانة".

وتابع "أننا متحدون  مع العالم العربي في مواجهة الإرهاب ومواجهة التعصب " ، وجدد الرئيس الفرنسي رفضه الربط بين الدين الإسلامي والإرهاب قائلا: الإسلام دين يتوافق مع الديمقراطية، وأن للمسلمين نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات كسائر المواطنين. وقال إن مسلمي فرنسا لهم نفس الحقوق والواجبات للفرنسيين

 

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