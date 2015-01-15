أنباء عن صفقة استحواذ لسامسونغ على بلاكبيري

قالت وكالة رويترز للأنباء إنها اطلعت على وثائق تفيد أن شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للهواتف الذكية قدمت مؤخرا عرضا للاستحواذ على شركة بلاكبيري الكندية للهواتف الذكية مقابل ما يصل إلى 7.5 مليار دولار.

وقال مصدر على دراية بالأمر إن سامسونغ اقترحت سعرا مبدئيا يتراوح من 13.35 دولار إلى 15.49 دولار للسهم الواحد وهو ما يمثل علاوة تتراوح من 38% إلى 60% عن سعر التداول الحالي لسهم بلاكبيري.

وبحسب المصدر فقد اجتمع مُدراء الشركتين الأسبوع الماضي لمُناقشة صفقة الاستحواذ. ووفقا للوثائق التي اطلعت رويترز فإن السعر المعروض يجعل قيمة بلاكبيري تتراوح من 6 مليارات إلى 7.5 مليار دولار بافتراض سداد 1.25 مليار دولار من الدين القابل للتحويل.

وقال المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المشاورات غير رسمية- إن مسؤولين من الشركتين اجتمعوا الأسبوع الماضي لمناقشة الصفقة المحتملة.

وامتنع ممثلون لبلاكبيري عن الإدلاء بتعقيب كما لم يتسن على الفور الاتصال بممثلين لسامسونغ للحصول على تعقيب على أنباء الصفقة.

وقد قفز سعر حصّة بلاك بيري بنسبة 30% اليوم بعد تداول أخبار التقارير المتعلّقة بصفقة الاستحواذ المحتملة.

وبحسب التقرير أيضا فإن سامسونغ تستهدف من وراء عملية الاستحواذ تلك إلى الحصول على حزمة براءات الاختراع الخاصّة ببلاك بيري، كما يعتقد على نطاق واسع أيضا أن سامسونغ تعتزم كذلك تعزيز حصّتها في سوق الشركات والأعمال، ولا سيما أن الشركتين كانتا قد أعلنتا أواخر العام الماضي عن تعاون تقني فيما بينهما توفر بمقتضاه شركة بلاك بيري بعض التقنيات الخاصة بها للاستخدام في هواتف سامسونغ .