هولاند: شارل ديغول جاهزة للعمل ضد تنظيم الدولة

هولاند في وداع حاملة الطائرات شارل ديغول (EPA)

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لأفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول الأربعاء وهو يودعهم في طريقهم للخليج إن الحاملة الفرنسية باتت جاهزة لاستخدامها في دعم العمليات ضد تنظيم الدولة في العراق.

وقال في كلمة بمناسبة العام الجديد مع إبحار الحاملة من ساحل جنوب فرنسا في البحر المتوسط "بفضل شارل ديغول ستتوفر لنا معلومات مخابرات ثمينة".

وأضاف "ربما نقوم أيضا بعمليات أكثر كثافة وفعالية في العراق، ستعمل حاملة الطائرات بتعاون وثيق مع قوات التحالف".

وكانت فرنسا أول دولة تنضم إلى الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لشن هجمات جوية على تنظيم الدولة المتشدد الذي احتل أجزاء واسعة من سوريا والعراق في الصيف الماضي لكن عملياتها لم تشمل الأراضي السورية.

وأرسلت فرنسا ثمانمائة جندي وتسع طائرات مقاتلة وطائرة للدوريات البحرية وطائرة للتزود بالوقود إلى قاعدتها في الإمارات العربية المتحدة في إطار مهمتها العسكرية في العراق فضلا عن سفينة حربية مضادة للطائرات في الخليج، كما تقوم أيضا بتشغيل ست طائرات ميراج مقاتلة من الأردن.

يذكر أن فرنسا تنشر أكثر من ثلاثة آلاف جندي في منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا للتصدي لمقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة.

وحثت فرنسا الدول الأفريقية على تكثيف التعاون عبر الحدود للتعامل مع التحديات الأمنية بداية من الجماعات الإسلامية في جنوب ليبيا حتى هجمات بوكو حرام في نيجيريا في حين تسعى لتقليص التزاماتها العسكرية في القارة.

الحاملة شارل ديغول خلال إبحارها (EPA)

وأكد هولاند أن بلاده ستخفض عدد جنودها المنتشرين في جمهورية أفريقيا الوسطى من ألفين إلى ثمانمائة جندي بحلول الخريف المقبل بعد أن سلمت قيادة مهام حفظ السلام إلى قوات الأمم المتحدة.

وبعد مرور أسبوع على هجمات شنها متشددون إسلاميون في باريس أدت إلى مقتل 17 شخصا قال هولاند إن أكثر من عشرة آلاف جندي سينشرون في أنحاء فرنسا بدءا من مساء الأربعاء لتعزيز الأمن الداخلي.

وأضاف أن الحكومة ينبغي أن تعيد النظر في معدل الخفض المقرر في عدد الجنود الفرنسيين على مدى السنوات الثلاث المقبلة للأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية.