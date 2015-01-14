منظمة يهودية تتجه لتسجيل الأقصي منطقة إسرائيلية

جانب من عمليات الحفر التي يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي

تعتزم منظمة" يشاي "اليهودية التي يقودها الحاخام شموئيل الياهو تسجيل مساحة المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة كملك تابع للاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي في دائرة "الطابو" (تسجيل الأراضي) الإسرائيلية، وذلك تهيئة لوضع مخطط أكثر تفصيلا لإقامة كنس يهودية على أجزاء منه.

وحذرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث من مساعي المنظمة اليهودية، وقالت في بيان لها الثلاثاء إن منظمة يشاي تطمح أن يصادق وزير القضاء الإسرائيلي في الحكومة القادمة على مخطط تسجيل الأقصى في دائرة "الطابو" الإسرائيلية، وهو ما يفسح المجال أمام وضع مخططات تفصيلية لبناء كنس يهودية في بعض أجزائه.

وجاء تحذير مؤسسة الأقصى بناء على معلومات صحفية نشرتها بعض الصحف العبرية مؤخراً حول الموضوع، تضمنت استياء منظمة يشاي من عدم تجاوب مركز الخرائط الإسرائيلي مع طلب قدمته المنظمة لتسجيل كامل مساحة المسجد الأقصى كملكية رسمية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، تخوفاً من ردود الأفعال ولحساسية الموضوع.

وتزعم "يشاي" أن ساحة البراق كاملة سجلت عام 1996 على أنها "طابو" تابع للاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي فسح المجال لوضع مخططات تخص كامل منطقة البراق.

وقالت مؤسسة الأقصى إن منظمة يشاي تنشط في نشر مخططات لبناء كنس يهودية في بعض أجزاء المسجد الأقصى، خاصة في المنطقة الشرقية بين المصلى المرواني وباب الرحمة، مضيفة أن التطور الأخير يأتي ضمن سعي محموم للاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المسجد الأقصى.