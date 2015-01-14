تحذير فلسطيني من استيلاء إسرائيل على الأقصى

صورة من المخطط الإسرائيلي لتدمير المسجد الأقصى (صورة من مؤسسة الأقصى)

حذرت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" من مخطط لتسجيل المسجد الأقصى المبارك، كملك تابع للاحتلال الاسرائيلي بشكل رسمي.

وقالت المؤسسة في بيان لها الأربعاء إن جمعية يشاي اليهودية تعتزم تسجيل المسجد بشكل رسمي في دائرة الأراضي الإسرائيلية، وذلك تمهيدا لإقامة كنس يهودية فيه.



وأضاف البيان ، أن الاحتلال يحاول تحقيق خرافات وأساطير بناء الهيكل المزعوم على حساب الأقصى لذا يمنع المصلين من الوصول إلي ساحته مشيرا إلي أن التطور الأخير يأتي ضمن سعي محموم للاحتلال الاسرائيلي لاستهداف المسجد الأقصى ، وربط الموضوع بحسابات انتخابية ورؤى مستقبلية ، الأمر الذي يؤكد أن الوضع في المسجد الأقصى يزداد خطورة يوماً بعد يوم.

وشددت المؤسسة على أن "الأقصى بكل مساحته الـ 144 دونما ، ما فوق الأرض وما تحتها ، وقف إسلامي تابع له ، وحق إسلامي خالص وأوحد للمسلمين ، أما الاحتلال فهو باطل وإلى زوال"،بحسب البيان .

وجاء تحذير مؤسسة الأقصى، بناء على معلومات صحفية نشرتها بعض الصحف العبرية مؤخراً حول الموضوع ، تضمن استياء جمعية يشاي التي يقودها الحاخام ” شموئيل الياهو” ، من عدم تجاوب مركز الخرائط الاسرائيلية مع طلب قدم من قبل المنظمة لتسجيل كامل مساحة المسجد الأقصى كملكية رسمية تابعة للاحتلال الاسرائيلي ، تخوفاً من ردود الافعال ولحساسية الموضوع.

وادعت “يشاي” أن ساحة البراق كاملة سجلت عام 1996 كـ” طابو” ، تابع للاحتلال الاسرائيلي ، الأمر الذي فسح المجال لوضع مخططات تخص كامل منطقة البراق .