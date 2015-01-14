العثور على جسم طائرة إير آسيا

جسم طائرة إير آسيا كما بدا على شاشة أجهزة البحث (رويترز)

قال وزير دفاع سنغافورة نيغ إنغ هين إن سفينة عسكرية تابعة لبلاده حددت الأربعاء مكان جسم طائرة إير آسيا المنكوبة التي تحطمت منذ أسبوعين قبالة سواحل إندونيسيا.

وقال نيغ إنغ هين على صفحته على فيسبوك إن قائد سلاح البحرية أبلغه بالعثور على جسم الطائرة وأرسل له صورا للحطام في قاع البحر.

من جهته قال المتحدث باسم البحرية الإندونيسية مانهان سيمور أنجكير إن السلاح البحرية لديه صورا لقطعة حطام طولها 20 مترا وعرضها سبعة أمتار وارتفاعها ثلاثة أمتار لكنه لا يستطيع أن يؤكد حتى الآن أنها لجسم الطائرة.

وكانت الطائرة المنكوبة والتابعة لشركة طيران إير آسيا الإندونيسية قد اختفت من على شاشات الرادار فوق شمال بحر جاوة في 28 ديسمبر الماضي بعد قطعها لأقل من نصف المسافة في طريقها من سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا إلى سنغافورة، وقتل 162 شخصا كانوا على متنها.

وأحيى نبأ العثور على جسم الطائرة الآمال في العثور على المزيد من جثث الضحايا، وقال مسؤولون إندونيسيون إنه عثر على جسم الطائرة على بعد ثلاثة كيلومترات من المكان الذي انتشل منه ذيل الطائرة من قاع بحر جاوة مطلع الأسبوع.

وصرح المحقق بلجنة سلامة النقل الوطني الإندونيسية أوني سويريو ويبوبو لوكالة رويترز للأنباء لقد قمنا بوضع علامات على المحرك وبجواره يبدو جسم الطائرة والجناح والكثير من الحطام".

وأكد ويبوبو أيضا انتشال مسجل صوت قمرة القيادة من حطام الطائرة من بحر جاوة الثلاثاء.

يذكر أنه انتشل حتى الآن خمسين جثة من بحر جاوة نقل غالبيتها إلى سواربيا للقيام بتحاليل التعرف على هوية أصحابها، ويعتقد أفراد عمليات البحث أنه سيتم العثور على المزيد من الجثث داخل جسم الطائرة.