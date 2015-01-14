اجتماع أطراف ليبية بجنيف والمؤتمر الوطني العام يتحفظ

مبعوث الأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون (AP )

تجتمع اليوم الأطراف الليبية المتنازعة في جنيف لبحث إمكانية الوصول اتفاق شامل لحل النزاع داخل ليبيا.



واعتبر برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة لليبيا أن محادثات جنيف فرصة أخيرة لليبيا التي تنهار اقتصاديا وأمنيا على حد قوله.



وقال ليون في تصريحات للجزيرة ،إن هناك فصيلين سيشاركان هما فصيل مصراتة وفجر ليبيا، ووصف من سمّاهم بطرف طرابلس بأنهم لا يزالون يدرسون مسألة مشاركته من عدمها بينما تحفظ المؤتمر الوطني الليبي على المشاركة اعتراضا على مقر الإجتماع.



وكان ليون قد عقد أخيرا اجتماعات منفردة مع عدد من الأطراف المتصارعة. ويستهدف لقاء جنيف المرتقب بلورة أرضية مشتركة بشأن إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية في ليبيا، وإمكانيةَ تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتهيئة بيئة مستقرة تمكن من إقرار دستور ليبيا الجديد.

وفي سياق متصل قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة كورين مومال فانيان إن ليون الممثل الخاص للأمين العام الأممي في ليبيا سينظم اللقاء ويعقد مؤتمرا صحفيا قبل انطلاقه.



وحددت البعثة الأممية في بيان لها الأطراف الليبية المشاركة في الحوار وهم محمد شعيب (نائب رئيس البرلمان الليبي المنحل بقرار من المحكمة الدستورية والمنعقد في طبرق) والنائب أبو بكر بعيرة والنائب الصادق إدريس محمد والنائب صالح حوما ممثلين عن البرلمان المنحل.



ويحضر الحوار -حسب البيان- كل من موسى الكوني أحمد العبار فتحي باشاغا (رئيس أعضاء المقاطعين لجلسات برلمان المنحل) والنائب المقاطع نعيم الغرياني، إضافة إلى عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام معارضين لرجوع المؤتمر للانعقاد وهم توفيق شهابي وفوزي عقاب.



تحفظ المؤتمر الوطني على المشاركة في جنيف (وكالات)

وأشار بيان البعثة إلي أن مباحثات جنيف ستسترشد بمبادئ ثورة 17 فبراير التي أطاحت بحكم معمر القذافي عام 2011، والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الإعلان الدستوري واحترام شرعية مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ورفض الإرهاب".



في المقابل، تحفظ المؤتمر الوطني العام على اختيار جنيف مكانا للحوار، وقال صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر إن "البعثة الأممية تسرعت في الإعلان عن مكان الحوار ودعوة الأطراف إليه دون الرجوع إلى المؤتمر الوطني العام لكونه طرفا" في هذه العملية.



وأفاد المخزوم بأن المؤتمر أرجأ البت في الإعلان عن موقفه تجاه إعلان البعثة الأممية إلى جلسة يوم الأحد المقبل.



ومن جانبه قال محمود عبد الواحد مراسل الجزيرة في طرابلس، إنه لا اعتراض من قبل أعضاء المؤتمر الوطني على الحوار، ولكن الاعتراض انصب على الإعلان بشكل متسرع عن قائمة المشاركين دون الرجوع إلى المؤتمر، وأيضا على طريقة إدارة الحوار وهو أن يتم بطريقة غير مباشرة بين الفرقاء الليبيين.