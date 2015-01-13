هاشتاغ أجواء_الآن يحقق انتشارا هائلا

صورة عن تقرير تفاعل الهاشتاغ #أجواء_الآن على تويتر (الجزيرة مباشر)

أطلقت قناة الجزيرة مباشر هاشتاغ #أجواء_الآن يوم 9 يناير الجاري على مواقع التواصل الاجتماعي طالبة من مشاهديها متابعة وتصوير حالة الجو في مناطق معيشتهم وومن ثم رفعها على صفحات الجزيرة مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو مباشرة عبر صفحة المواطن الصحفي، ولا سيما في ظل تعرض المنطقة لموجة شديدة من البرد والصقيع والعواصف الثلجية والأمطارالغزيرة.

لتبدأ الجزيرة مباشر خطوة جديدة في مراحل تطور صحافة التفاعل والتواصل الاجتماعي، لتتحول الشاشة من مجرد مرسل إلى حالة أخرى أكثر حميمية والتصاقا بجمهور متابعيها، فيمكن للمشاهدين والمتابعين التواصل مع الشاشة عبر صفحات القناة المختلفة وصولا للشاشة والتفاعل مع ما يبث عبرها سواء بالبريد الإلكتروني أو رسائل الـ"SMS" أو صفحات التواصل الاجتماعي كلها، برفع فيديوهات أو صور أو حتى أخبار من مناطقهم على موقع القناة على النت المواطن الصحفي، أو بالتعليق مباشرة أو الإعجاب للمواد المنشورة على صفحة الجزيرة مباشر على فيسبوك.

التجربة الجديدة لصحافة التفاعل والتواصل الاجتماعي حققت انتشارا وتفاعلا واسعا غير متوقع في بداية تطبيقها.

ترويج الهاشتاغ على التواصل الاجتماعي (الجزيرة مباشر)

فقد تفاعل المغردون مع الهاشتاغ على صفحة القناة على شبكة تويتر فحقق الهاشتاغ خلال تسعة أيام من إطلاقه أكثر أربعة ملايين وخمسمائة تويتة وريتويت، كما تفاعل معه وشاهدة أكثر من 135 مليون متابع على تويتر وبنسبة أقل من ذلك على باقي صفحات القناة على التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقد قام المغردون العرب بشكل عام بالتغريد بكثافة على هاشتاغ #أجواء_الآن الذي أطلقته الجزيرة مباشر، برفع الفيديوهات والصور التي التقطوها من مختلف المناطق التي ضربتها العواصفة الثلجية وكذلك التي هطلت عليها ولا سيما العاصفة "هدى" التي ضربت بلدان شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط.

فمن غزة رفعت فيديوهات وصور لآثار العاصفة قارسة البرد على سكان قطاع غزة "الذين دمرت منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي الصيف الماضي" فنقلوا لنا تفاصيل وأبعادا جديدة أكثر إنسانية وحميمية أيضا.

أما في مصر وبعض الدول العربية فلم تخلوا التغريدات على هاشتاغ #أجواء _الآن من الفكاهة والطرافة من المغردين والمشاركين خفاف الظل، ومن تلك التغريدات الطريفة على تويتر ما كتبه أحد المغردين "لو شاهدت بطانية تمشي وحدها في صالة المنزل فلا تخف.. فهذا أخوك ذاهب إلى المطبخ ليشرب"، كما أرسل بعض المشاركين من مصر ملف فيديو لتفاعل أهل مدينة الإسكندرية مع موجة الأمطار والسيول التي ضربت المدينة.

نسبة التفاعل في بداية نشر الهاشتاغ (الجزيرة مباشر)

ورفع المغردون والمتابعون لصفحاتنا على التواصل صور ومقاطع فيديو من مختلف مناطق العالم العربي تميزت بالطرافة والإنسانية في أفضل تجسيد لصحافة التفاعل الجماهيري التي يشارك جمهور المشاهدين والمتابعين في صنع تفاصيلها.

ورفع العديد من الصور والفيديوهات جسدت معاناة اللاجئين السوريين في المخيمات التي تؤويهم من البرد القارس والأحوال المأساوية التي يكابدونها وتم بثها على شاشة الجزيرة مباشر بتوقيع أصحابها.

كما رفع المشاهدون فيديوهات تصور الأحوال الجوية في مناطقهم وقد قامت الجزيرة مباشر ببثها بأسمائهم، ونشرتها أيضا على صفحات التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى لإثراء صفحات القناة على التواصل الاجتماعي.