مسيرات في ألمانيا مع التعايش الديني وأخرى مناهضة للمسلمين

تظاهر نحو 100 ألف شخص في مختلف أنحاء ألمانيا تأكيدا على قيم التعددية الثقافية والدينية في ألمانيا حيث أكد المشاركون في المظاهرات التي شهدتها مدن برلين وميونيخ وليبزج احترامهم للإسلام والمسلمين على أراضيهم، كما شددوا على رفضهم للمظاهرات التي شهدتها مدن في ألمانيا ورفعت شعارات ضد مسلمي ألمانيا.

تأتي هذه المظاهرات تلبية لدعوة وجهتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أعلنت مشاركتها شخصيا في مظاهرات أخرى تنطلق الأربعاء وتنظمها جمعيات إسلامية تحت عنوان "من أجل حرية الدين والرأي في ألمانيا".

وأكدت ميركل أنها ستشارك في هذه المظاهرات بصحبة كل من الرئيس يواكيم غوك ونائبِها سيغمار غابريال، ووزراء آخرين بينهم وزيرُ الخارجية فرانك فالتر شتاينماير.

وقالت ميركل إن المشاركة في المظاهرة ترسل إشارة قوية من أجل التعايش السلمي لمختلف الأديان في ألمانيا وإن الإسلام "جزء من ألمانيا" كما وصفته في رفض واضح للاحتجاجات المناهضين للهجرة في دريسدن ومدن أخرى، مشددة على ضرورة عدم الخلط بين الإسلام والإرهابيين بعد الهجمات التي شهدتها فرنسا.

تأتي هذه المظاهرات كرد على المظاهرات التي نظمتها حركة "مواطنون ضد أسلمة أوروبا" المعروفة اختصارا باسم "بيغيدا" ضد المسلمين والمهاجرين في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا.

يذكر أن محلات تجارية مملوكة لألمان من أصول عربية وتركية تعرضت لاعتداءات من جماعات يمينية متطرفة أول أمس كرد فعل على هجوم باريس.