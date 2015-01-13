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"شارلي إبدو" تعاود نشر رسوم مسيئة للرسول الكريم

13/1/2015

أصدرت صحيفة شارلي إبدو الفرنسية عددا جديدا اليوم الأربعاء ،  يتضمن رسما جديدا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك وسط تنديدات وتحذيرات مؤسسات إسلامية.

والرسم عبارة عن رسم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يحمل لوحة عليها عبارة "أنا شارلي" تحت عنوان يقول "الكل مغفور له".

وأعلنت الصحيفة أنها ستطرح ثلاثة ملايين نسخة  في 16 لغة مقارنة بنحو ستين ألف نسخة في المعتاد نظرا للطلب المتزايد على أول طبعة بعد الهجوم على مقرها في باريس.

وقال ميشيل ساليون -المتحدث باسم مؤسسة "إم بي إل" المسؤولة عن توزيع شارلي إيبدو- إن دفعة مبدئية تبلغ مليون نسخة ستطرح للبيع يومي الأربعاء والخميس، ومن المتوقع طباعة مليوني نسخة أخرى بناء على الطلب.

وأضاف ساليون "تلقينا طلبات شراء ثلاثمائة ألف نسخة من مختلف أنحاء العالم والطلب مستمر على مدار الساعة". وأوضح أن أربعة آلاف قارئ أجنبي يتابعون الصحيفة عادة.

وقال المحامي والناطق باسم الصحيفة ريشار مالكا إن نشر رسوم عن النبي محمد وشخصيات أخرى من كل الديانات أمر عادي في الصحيفة منذ أعوام، و أنه "في كل عدد من شارلي إيبدو ومنذ 22 عاما لم يصدر أي عدد من دون رسوم كاريكاتيرية للبابا وليسوع ولكهنة أو حاخامات وأئمة و(للنبي) محمد".

وفي سياق متصل، فازت صحيفة شارلي إيبدو بجائزة دانييل بيرل للشجاعة والنزاهة الصحفية في دورة 2015 حسب ما أعلن نادي الصحافة في لوس أنجليس , بالمشاركة  مع عائلة الصحفي الذي قتل عام 2002 في باكستان.

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