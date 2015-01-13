رائد صلاح: موسوعة المقدسات مفتاح عودة اللاجئين

صور للمقدسات التي حوتها موسوعة مؤسسة الأقصى

احتفت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث التابعة للحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح بإصدار موسوعة المقدسات الفلسطينية.



وتشمل الموسوعة مسحا هندسيا وتوثيقا تاريخيا شاملا لما يزيد على ألف مسجد وكنيسة ومقبرة في القرى الفلسطينية التي دمرتها إسرائيل في نكبة فلسطين عام 1948.



واعتبر الشيخ رائد صلاح مشروع الموسوعة إنجازًا تاريخيًّا كبيرًا "لأنه ينفذ لأول مرة منذ نكبة فلسطين، بهذه الدقة وبهذا العمق وبهذا التعب الطويل من العمل المتواصل والتوكل على الله، ما بين خطر وخطر، وما بين واد وجبل ، في كلّ قرانا ومدننا الذي وقعت آلة التدمير الإسرائيلية".



وأضاف أنّ الدافع من وراء من هذا المشروع رصد التراث الذي يتعرض للهدم من قبل بعض الأذرع الإسرائيلية عن سبق إصرار خاصة للمساجد التاريخية.



واعتبر الشيخ رائد صلاح هذه الموسوعة بأنها تمثل "مفتاح العودة، عودة شعبنا الفلسطيني، واللاجئين إلى أرضهم وإلى مقدساتهم، ونوجه كل الفلسطينيين إلى اهمية استثمار هذه الموسوعة من أجل تحقيق عودة اللاجئين”.

يشار إلى أن العمل في إعداد الموسوعة استمر طيلة 13 سنة، جرى خلالها توثيق ومسح شامل للمقدسات الإسلامية والمسيحية في البلدان المهجرة من قيساريا خط عرض جنوباً إلى أقصى شمال فلسطين.