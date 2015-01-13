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"جنرال موتورز" تتعاون مع "جوجل" لإبتكار قيادة آلية

13/1/2015
 تعاون بين جنرال موتورز وجوجل

أعلن رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة جنرال موتورز الامريكية لصناعة السيارات جونلوكنر ان الشركة تتقبل فكرة التعاون مع شركة جوجل لابتكار تقنيات سيارات القيادة الآلية.
وقال لوكنر في مقابلة خلال معرض للسيارات في ديترويت أمس الاثنين "لست من يقرر ما نفعله وما لا نفعله لكن يمكنني القول يقينا إنني منفتح على اجراء مناقشة معهم".
وأدلى لوكنر بهذه التصريحات قبل يومين من الموعد المقرر ان يتحدث فيه كريس اورمسون رئيس مشروع القيادة الآلية في جوجل خلال مؤتمر يعقد سنويا بالتعاون مع معارض السيارات. ومن المتوقع ان يعلن اورمسون خطط شركته بشأن السعي للشراكة مع شركات صناعة السيارات.
وتخوض شركات صناعة السيارات ومنها جنرال موتورز سباقا لتطويرمواصفات تجعل القيادة أكثر أمنا. وتتضمن هذه الرؤية على المدى الطويل انتاج سيارات تسير ذاتيا.
وقال لوكنر إن أي شركة لصناعة السيارات تتعاون مع جوجل تحتاج الى تحديد كيف ستكون العلاقة بين الجانبين. وأضاف "عليك ان تقرر كيف يعمل شيء كهذا من الوجهة العملية. هل سيكون أمرا يتيح فرصة للعمل معا في اطار اتفاق مشترك للتطوير؟"
ومضى يقول "أقول إنه ربما يجب على اي شخص مهتم على الاقل انيمضي قدما ويشرع في الامر".
وأضاف ان شركة جنرال موتورز عملت مع كثيرين ممن يعملون الآن مع برنامج جوجل للقيادة الآلية. ومضى يقول "سأصاب بدهشة بالغة اذا لميكن لدى جوجل أي شييء تعرضه. ندرك ان لديهم الموهبة ونعرف ان لديهم الامكانات".

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