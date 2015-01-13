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الجيش المصري يعثر على جثة الضابط المختطف بسيناء

13/1/2015

النقيب أيمن محمد الدسوقي – الضابط القتيل

قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العميد محمد سمير الثلاثاء إن قوات تابعة للجيش عثرت على جثة ضابط شرطة خطف هذا الأسبوع في سيناء  ، وكانت الداخلية المصرية أعلنت قبل أيام أن مجهولين خطفوا أحد ضباطها – النقيب أيمن محمد إبراهيم الدسوقي – من مصلحة أمن الموانئ يوم الأحد في مدينة رفح بشمال سيناء أثناء توجهه إلى مقر خدمته.

وقال المتحدث العسكري في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك "باستمرار عمليات البحث تم العثور فجر اليوم على جثة الضابط  بمنطقة جنوب المقاطعة بعد أن قامت العناصر التي وصفها البيان بالمتشددة بقتله ،  وأضاف بيان المتحدث العسكري أن عملية أمنية للبحث عن الضابط تخللها تبادل لإطلاق النار مع "عناصر إرهابية" مما أسفر عن مقتل عشرة يشتبه في أنهم متشددون وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة.
 
وأعلنت جماعة (ولاية سيناء) الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليتها عن خطف الضابط. وكانت الجماعة تدعى أنصار بيت المقدس قبل أن تبايع التنظيم المتشدد الذي استولى على مساحات كبيرة في العراق وسوريا ، ويشن متشددون هجمات دامية تستهدف الجيش والشرطة في شمال سيناء ومناطق أخرى بالبلاد منذ إعلان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو  2013.
 
وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل مئات أغلبهم من رجال الجيش والشرطة. وفي أكبر تلك الهجمات قتل 33 جنديا في عملية استهدفت قوات للجيش في سيناء في أكتوبر  الماضي فيما أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة في مصر مسؤوليتها عن الهجوم قبل مبايعتها تنظيم الدولة الإسلامية .

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