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ازدياد الاعتداءات على المسلمين بفرنسا بنسبة 50%

13/1/2015

 

أفاد المرصد الفرنسي بشأن الاعتداءات ضد المسلمين أن عدد الاعتداءات على المساجد والمؤسسات الإسلامية ازداد بنسبة 50% عقب أحداث مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة، والتي أسفرت عن مقتل 12 شخصا بينهم 8 صحفيين في العاصمة باريس الأسبوع الماضي.

وأشار رئيس المرصد عبد الله ذكري أن 21 اعتداءً مسلحاً شهدته البلاد عقب أحداث المجلة فضلا عن 33 من أعمال العنف والتحقير والتهديد، وذلك وفق أوراق الشرطة الفرنسية.

وطالب الجاليات العربية والإسلامية السلطات الفرنسية  بحماية المساجد و المؤسسات الإسلامية وممتلكات المسلمين ، أسوة بما تفعله تجاه المؤسسات اليهودية.

وكان وزير الداخلية الفرنسي بيرنارد كازينوفا قد أعلن الاثنين، أنه عين واليا خاصا من أجل الإشراف على حماية المؤسسات اليهودية في فرنسا.

 

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