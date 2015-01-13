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إعادة محاكمة مبارك في قضية قصور الرئاسة

13/1/2015
 
قررت محكمة النقض في مصر إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك المتهم في قضية اختلاس الأموال المعروفة بـ "قصور الرئاسة" عقب قبولها الطعون المقدمة.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 21 مايو 2014 بالسجن ثلاث سنوات على الرئيس المخلوع مبارك في قضية قصور الرئاسة كما قررت معاقبة نجليه جمال وعلاء بالسجن أربع سنوات على ذمة القضية نفسها التي تشمل كذلك أربعة آخرين.

وقضت المحكمة آنذاك بإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه.

وتتركز محاور القضية في اتهام مبارك ونجليه بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في الفترة الممتدة من عام 2002 إلى تاريخ تنحيه عن السلطة.

يشار إلى أن المحكمة ذاتها برأت مبارك ورموز نظامه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من تهم قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير وتصدير الغاز لإسرائيل.

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