أولاند يؤكد وقوف فرنسا ضد الأعمال المعادية للسامية والإسلام

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في كلمة له أثناء تشييع قتلى عناصر الشرطة الذين قضوا في الهجمات على صحيفة شارلي إيبدو , إن تضحيات رجال الشرطة على اختلاف أصولهم كانت درسا لرفض وصم أي أحد وأي عمل مناف لمبادئ الجمهورية الفرنسية بالإسلام أو السامية .

وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده ستواصل كفاحها ضد كل ما يستهدف الفرنسيين بمختلف أطيافهم.

وأضاف قائلاً إن جنون الارهاب الذي ضرب هؤلاء الضحايا من الشرطة لا لون أو ديانة له , وإنما له وجه واحد هو الكراهية ضد ما تمثله فرنسا من قيم التعددية الديمقراطية العلمانية والسلام .

وشدد على أن فرنسا تتحرك مستندة إلى ثلاثة مبادئ لمكافحة الإرهاب:

الحزم كشرط لضمان الأمن

الوقوف ضد الأعمال المعادية للسامية وللإسلام

عدم التهاون مع الإرهاب و خصوصا الجهاديين الذين ينضمون الى سوريا والعراق للقتال.

وجدد الرئيس الفرنسي عزم بلاده على مواجهة ما وصفه إرهابا مؤكدا أنها لن تركع أمام ما سماها البربرية والهمجية.