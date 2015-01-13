أوباما: فلسطين غير مؤهلة للإنضمام للجنائية الدولية

الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي نيتياهو(رويترز)

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن السلطة الفلسطينية غير مؤهلة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لأنها دولة ليست ذات سيادة.

وأضاف خلال حديثه عبر الهاتف، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأثنين، قائلا " لا أعتقد أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية وسيلة بناءة للمضي قدما".



وتناول الحديث بحسب بيان البيت الأبيض المحادثات النووية الجارية مع إيران والوقوف على أخر المستجدات في هذا الملف.



ويعد هذا التعليق الأول للرئيس الأمريكي على قرار الأمم المتحدة والتي أعلنت عن موافقتها قبل أيام على انضمام فلسطين إلي المحكمة الجنائية الدولية، وهي الخطوة التي وصفها محللون بأنها الهطوة الأولى التي ستمكن الفلسطنيين من محاكمة اسرائيل بجرائم ضد الإنسانية .