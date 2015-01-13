البث الحي
منوعات

أوباما: فلسطين غير مؤهلة للإنضمام للجنائية الدولية

13/1/2015
  الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي نيتياهو(رويترز)

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن السلطة الفلسطينية غير مؤهلة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لأنها دولة ليست ذات سيادة.
وأضاف خلال حديثه عبر الهاتف، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأثنين، قائلا " لا أعتقد أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية وسيلة  بناءة للمضي قدما".

وتناول الحديث بحسب بيان البيت الأبيض المحادثات النووية الجارية مع إيران والوقوف على أخر المستجدات في هذا الملف.

ويعد هذا التعليق الأول للرئيس الأمريكي على قرار الأمم المتحدة والتي أعلنت عن موافقتها قبل أيام على انضمام فلسطين إلي المحكمة الجنائية الدولية، وهي الخطوة التي وصفها محللون بأنها الهطوة الأولى التي ستمكن الفلسطنيين من محاكمة اسرائيل بجرائم ضد الإنسانية .

 

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)