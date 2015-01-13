أردوغان ينتقد "نفاق الغرب" ومشاركة نتنياهو بالمسيرة

أردوغان خلال استقبال عباس (غيتي)

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغرب أمس الاثنين بالنفاق بسبب موقفه من الهجمات على صحيفة شارلي إبدو الساخرة الفرنسية واحتجاز رهائن في متجر يهودي في باريس مع الامتناع عن إدانة الأعمال المعادية للمسلمين في أوروبا.

فقد انتقد أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمود عباس بالعاصمة التركية أنقرة، ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية، مشددا على أن المسلمين لم يكونوا أبدا في جانب الإرهاب أو ساهموا بارتكاب المجازر، وأكد أن العنصرية وعبارات الكراهية والإسلاموفوبيا هي التي تقف وراء هذه المجازر. ورأى أردوغان أن هناك سيناريو ولعبة تحاك على العالم الإسلامي، وطالب بضرورة الوعي بذلك.

واعتبر أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل 17 شخصا في فرنسا هي إخفاق لقوات الأمن الفرنسية لأن المشتبه بهم قضوا في الآونة الأخيرة عقوبات بالسجن.



وقال "يرتكب مثل هذه المذبحة مواطنون فرنسيون ويدفع المسلمون الثمن. هذا يحمل معاني عميقة.. ألا يتعقب جهاز مخابراتهم من يغادرون السجن؟".

كما انتقد أردوغان مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مسيرة باريس للتنديد بالهجوم على أسبوعية شارلي إبدو.

وتساءل أردوغان بشأن مشاركة نتنياهو "كيف يمكن لرجل قتل 2500 شخص في غزة من خلال إرهاب الدولة أن يلوح بيده في باريس كما لو كان الناس يترقبون بلهفة أن يفعل هو ذلك؟ كيف يجرؤ على الذهاب إلى هناك؟.. يتعين عليك أولا أن تتحدث عن الأطفال والنساء الذين قتلتهم".

واعتبر أردوغان أن مجلس الأمن الدولي لا يقوم بأداء الواجبات الملقاة على عاتقه تجاه "عربدة" إسرائيل التي تزيد حدة التوتر في المنطقة، وأنه يشاهد امتناعه عن أداء واجباته تجاه العديد من الأزمات.

وتحدث الرئيس التركي عن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في أقرب وقت، وأشار إلى أن أكبر أماني الأتراك قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وكان أردوغان انتقد مرارا بشدة إسرائيل التي اتهمها في يوليو/تموز الماضي بأنها "تفوقت على هتلر في مجال الوحشية".

وتدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعد هجوم الجيش الإسرائيلي عام 2010 على سفينة تركية في أسطول الحرية الذي كان يريد كسر الحصار المفروض على غزة، وأسفر عن مقتل عشرة أتراك.