"Lufthansa" تتوقع انخفاض فاتورة الوقود 13% في 2015

توقعت شركة الطيران الألمانية "Lufthansa" أن يؤدي هبوط أسعار النفط إلى خفض فاتورة الوقود في 2015 بحوالي 13% بعد حساب تكلفة التحوط وهو ما سيمضي بها صوب زيادة أرباحها هذا العام.

وقالت "Lufthansa" على موقعها الإلكتروني الاثنين إنها تتوقع أن تبلغ فاتورة الوقود 5.8 مليار يورو "6.9 مليار دولار" في 2015 مقابل 6.7 مليار في 2014. وجاءت تقديرات "Lufthansa" لعام 2015 بناء على حساب تقديري لسعر برنت عند 68 دولارا للبرميل.

وبلغ خام برنت أدنى مستوياته منذ إبريل 2009 وهبط الاثنين إلى 49.13 دولار للبرميل.

ودعم تراجع أسعار النفط أسهم شركات الطيران ليصعد سهم 30% "Lufthansa" في الأشهر الثلاثة الأخيرة بينما ارتفع سهم "IAG" المالكة للخطوط الجوية البريطانية 43% كما زاد بنسبة 30% سهم "Air France-KLM".

وفي حين سيكون انخفاض أسعار الوقود أحد العوامل الرئيسية الداعمة لزيادة أرباحها في عام 2015 قالت "Lufthansa" إن ذلك قد يخلق حالة من عدم التيقن بشأن الأسعار وقد يؤثر على طاقتها الاستيعابية.

وكانت شركات الطيران في السابق تستغل الهبوط الحاد في أسعار النفط لتسيير مزيد من الرحلات وهو ما يضغط على التسعير.

وتواجه "Lufthansa" منافسة في الرحلات الأوروبية من شركات الطيران منخفض التكلفة "ريان إير" و"إيزي جيت" و"فيولنج" وتتوقع أن يشهد عائدها -بحساب السعر للمسافر الواحد- مزيدا من الانخفاض في 2015.

وجددت "Lufthansa" توقعاتها لأرباح تشغيل تبلغ حوالي مليار يورو في 2014 وقالت إن من المتوقع أن تأتي أرباح 2015 أعلى من ذلك.