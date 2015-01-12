البث الحي
منوعات

وولستريت: هجمات باريس تشعل التوتر حول مسلمي ألمانيا

12/1/2015
 

هجوم باريس (الجزيرة مباشر-أرشيف)

رأت صحيفة “The Wall Street Journal” أن هجمات باريس الإرهابية قد أشعلت التوتر فيما يتعلق بالمسلمين في ألمانيا ، ونقلت الصحيفة – في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين – عن كونراد آدم رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا قوله إن الكثير من المناقشات السياسية يتعين عليها التركيز عما إذا كان المسلمون مستعدون للاندماج داخل المجتمع الألماني .

وأضافت الصحيفة أنه في أعقاب إطلاق النارعلى جريدة “شارلى إبدو” في باريس ومقتل اثنى عشرة شخصا , بدأ التوتر في ألمانيا على ما يبدو بشأن المسلمين في أوروبا ، ونوهت الصحيفة إلي أن سلسلة الاحتجاجات والاعتصامات المتنافسة في جميع أنحاء البلاد تسلط الضوء على الانقسامات الثقافية والسياسية داخل المجتمع الألماني ,ومع ذلك أظهرالتيار السياسي السائد في ألمانيا تضامنا مع الدولة التي يقطن بها أربعة ملايين مسلم, وهم أكبر أقلية موجودة هناك .

وأشارت الصحيفة إلي أن المتظاهرين يخططون اليوم الإثنين للنزول الى شوارع مدينة دريسدن, في تظاهرة هي الأحدث في سلسلة من المسيرات الأسبوعية الأخيرة بقيادة مجموعة تطلق على نفسها اسم الأوروبيين الوطنيين ضد أسلمة الغرب , والمعروفة بالأحرف الأولي باسم “بيجيدا”.

ولفتت الصحيفة إلي أن تكرار الاحتجاج سيكون الأول من نوعه عقب هجمات باريس والذي أشار المنظمون إلي أنه مبرر بالنسبة لقضيتهم كما أن احتجاجات مشابهة من المتوقع أن تحدث في مدن أخرى ، وقالت مجموعة “بيجيدا” على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إن الإسلاميين الذين حذرت منهم طوال اثنى عشرة أسبوعا أظهروا اليوم عدم قدرتهم على الالتزام بالديمقراطية ,على حد قولهم.

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

فايزر للحكومة الأمريكية: لا مزيد من اللقاحات لفيروس كورونا

شركة"فايزر" تطالب الحكومة الأمريكية بالتفاوض للحصول على كميات جديدة من اللقاح (غيتي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)