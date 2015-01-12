كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة بالكرة الذهبية للمرة الثالثة

كريسيانو رونالدو يتلقى التهنئة من بلاتر

حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم اليوم الاثنين على جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في 2014 للمرة الثالثة بعد 2008 و2013.

اختير رونالدو افضل لاعب على حساب الارجنيتني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني الفائز بالجائزة 4 مرات متتالية (من 2009 الى 2012) وحارس مرمى منتخب المانيا وبايرن ميونيخ مانويل نوير. وعادل رونالدو الهولندي يوهان كرويف (1974 و1973 و1974) والفرنسي ميشال بلاتيني (1983 و1984 و1985) والهولندي الاخر ماركو فان باستن (1988 و1989 و1992)

كما أعلن ايضا خلال هذه الإحتفالية عن فوز الألمانية نادين كيسلر بجائزة أفضل لاعبة في العالم 2014 متفوقة على البرازيلية مارتا (الفائزة بالجائزة 5 مرات) والأميركية آبي وامباك (الفائزة بلقب 2012).

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