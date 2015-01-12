دراسة: التفاؤل يزيد صحة قلب المسنين

رعاية كبار السن يمنحهم التفاؤل (EPA)

أكدت دراسة جديدة خاصة بكبار السن والتى قادها بروفيسور روزالبا هيرنانديز من جامعة ولاية إلينوى فى الولايات المتحدة الأمريكية وشملت 5100 من كبار السن مدى الارتباط بين صحة القلب والأوعية الدموية بالتفاؤل عامة وفى كبار السن خاصة.

وخلال الدراسة استخدم الباحثون 7 مقاييس للدلالة على صحة القلب وتشمل المؤشرات: ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم ومستويات الكولسترول فى الدم وسكر الدم أثناء الصيام وتعاطى التبغ وكميات الغذاء المتناولة والنشاط البدنى وذلك على مقياس من 3 درجات، 0 أو 1 أو 2، ومقياس للصحة ما بين 0 و14.

وتراوحت أعمار المشاركين بين 45 و84 سنة وتم تقييم صحتهم العقلية ومستويات التفاؤل بالإضافة إلى الصحة البدنية من حيث الأمراض الأخرى كالتهابات المفاصل والكبد وأمراض الكلى.

وكشفت الدراسة أن المتفائلين حققوا نقاطا أفضل بكثير فى مستويات سكر وكولسترول الدم بالإضافة إلى نقاط أعلى فى الصحة وكانت صحة قلوبهم أفضل بمقدار 55% مقارنة بالأفراد الباقين .