تركيا: حياة بومدين دخلت سوريا 8 يناير

وزير الخارجية التركي مولود غاويش (جيتي)

قال وزير الخارجية التركي مولود غاويش إن حياة بومدين – وهي شريكة أحد المهاجمين لصحيفة شارلي إبدو في باريس الأسبوع الماضي – عبرت من تركيا إلى سوريا في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري.

وتبحث الشرطة الفرنسية عن بومدين (26 عاما) وقد وصفتها بأنها "مسلحة وخطرة".

وأضاف أوغلو في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين أن بومدين وصلت إلى مطار إسطنبول في الثاني من يناير/كانون الثاني قادمة من مدريد وأقامت في أحد الفنادق.

وهذه التواريخ تشير إلى أنها وصلت إلى تركيا قبل وقوع أعمال العنف في باريس وغادرتها إلى سوريا، بينما كان المهاجمون ما زالوا مطلقي السراح.

وقتل 17 شخصا بينهم صحفيون ورجال شرطة في ثلاثة أيام من أعمال العنف بدأت بإطلاق النار على صحيفة شارلي إبدو الفرنسية يوم الأربعاء السابع من يناير/كانون الثاني، وانتهت باحتجاز رهائن في متجر يبيع أطعمة يهودية يوم الجمعة. وقتل أيضا المسلحون الثلاثة.

وقال غاويش أوغلو إنه بمجرد أن علمت تركيا بمكان بومدين مررت المعلومة إلى السلطات الفرنسية.

واصطف عشرات من زعماء العالم بينهم رجال دولة مسلمون ويهود في تظاهرة مسيرة تاريخية نظمت في باريس أمس الأحد لتأبين ضحايا الهجوم.