اليابان تهزم فلسطين 4-0 والعراق على الأردن 1-0

جماهير فلسطين تؤازر منتخبها

استهل المنتخب الياباني حملة الدفاع عن لقبه، بفوز منتظر ومتوقع على نظيره الفلسطيني بأربعة أهداف نظيفة، في افتتاح لقاءات المجموعة الرابعة، فيما خسر الأردن أمام العراق بهدف نظيف .

وفرض أبناء الساموراي بخبرة لاعبيهم افضليتهم على المباراة، بينما حاول المنتخب الفلسطيني في اول ظهور رسمي له الخروج بأقل الأضرار .

ووضح من خلال الأهداف الأربعة، أن الرهبة من مواجهة الكمبيوتر هي من تسببت بهذه النتيجة، فالهدف الأول جاء من سوء تمركز للحارس رمزي صالح، والهدف الثالث جاء من ركلة جزاء تسبب بها المدافع مصعب البطاط وكان من الممكن تجاوزها، لكن بكل الأحوال خرج المنتخب الفلسطيني بأقل الأضرار.

وسجل أهداف اليابان ياسوهيتو إيندو، وشنجي أوكازاكي، وكيسوكي هوندا، في الدقائق الثامنة و25 و44 من ركلة جزاء، واضاف الرابع مايا يوشيدا في الدقيقة 50.

وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة منح ياسر قاسم لاعب وسط سويندون الانكليزي منتخب العراق فوزا صعبا على جاره الاردن 1-صفر .. وهو الفوز الذي قطع به العراق خطوة جيدة نحو ربع النهائي، في ظل خسارة فلسطين الكبيرة امام اليابان حاملة اللقب صفر-4 في المباراة الثانية من المجموعة عينها.

ويلتقي منتخب العراق في الجولة الثانية مع اليابان في 16 الجاري في بريزبين ثم مع فلسطين في الجولة الثالثة الاخيرة في 20 من نفس في كانبرا، في حين يلعب الاردن مع فلسطين في ملبورن في الجولة الثانية واليابان في ملبورن ايضا في الثالثة.