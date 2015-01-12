العثورعلى الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

الطائرة الماليزية المتحطمة إير آسيا – أرشيفية

أعلن رئيس الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ اليوم الاثنين أنه تم إنتشال مسجل بيانات لرحلة طائرة "إير آسيا ، التي تحطمت قبل أسبوعين في بحر جاوا.



وقال بامبانغ سويليستيو في مؤتمر صحفي إن أحد الصندوقين الأسودين عثر عليه في جزء من جناح الطائرة، وإن البحث جارعن الصندوق الآخر أو ما يعرف بمسجل الأصوات داخل قمرة القيادة .



وكانت وزارة النقل الإندونيسية قد أعلنت في وقت سابق أن غواصين من البحرية في ولاية جاديات نجحوا في تحديد موقع الصندوق يوم الأحد لكنهم فشلوا في انتشاله.

ويفيد جهازا تسجيل بيانات الرحلة والأصوات داخل قمرة القيادة أو ما يعرف بالصندوق الأسود في تحديد سبب تحطم الطائرة.



واختفت الرحلة من على شاشات الرادار – وعلى متنها 162 راكبا – فوق شمال بحر جاوا في الثامن والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، بعدما قطعت أقل من نصف المسافة في طريقها من سورابايا الإندونيسية إلى سنغافورة , قرب مضيق كاريماتا.



وقد تم حتى الآن العثور على 48 من جثث من كانوا على متن الطائرة, وتم التعرف على هوية 27 منهم.