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واشنطن تستضيف قمة أمنية عالمية فبراير المقبل

11/1/2015

وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر (Getty)

أعلن وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر اليوم الأحد، عقب اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين في باريس أن الرئيس باراك أوباما سيدعو الحلفاء إلى قمة أمنية في 18 فبراير المقبل.

وقال هولدر "سنجمع كل حلفائنا الأوروبيين لبحث السبل، التي نستطيع بها مواجهة هذا التطرف العنيف الموجود في أنحاء مختلفة من العالم".

وجاء اجتماع وزراء العدل والداخلية في باريس بعد أن شهدت فرنسا هجمات شنها مسلحون على صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة وعلى متجر لبيع الأطعمة اليهودية قتل خلالها 17 شخصا.

قال وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة "في حالة حرب مع الإرهابيين الذين يقترفون أعمالا عنيفة ويستخدمون الإسلام لتبرير أفعالهم".

وأضاف هولدر أن على الأمريكيين أن يشعروا بأنهم في مأمن، لكن احتمال حدوث هجمات "فردية"  يثير قلقه، وتابع "هذا هو الشيء الذي أعتقد أنه يؤرقني بشدة خلال الليل.. هذا القلق بشأن الشخص الذي ينفذ هجوما فرديا والذي لا يمكن رصده".

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