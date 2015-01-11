مصر: الانتهاء من اتفاق لاستيراد غاز مسال من روسيا في يناير

يزور مصر خلال الأسبوع المقبل وفد شركة جاز بروم الروسية لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لتوريد شحنات غاز مسال من روسيا لمصر. أعلن ذلك وزير البترول المصري شريف اسماعيل في تصريحات لرويترز اليوم قال فيها ان وفد شركة جاز بروم الروسية سيزور مصر منتصف شهر يناير كانون الثاني الجاري.

وكانت مصر قد اتفقت مبدئيا مع جاز بروم في ابريل نيسان من العام الماضي على توريد سبع شحنات من الغاز المسال في إطار مساعي الحكومة لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للبلاد لتشغيل محطات الكهرباء. وقال الوزير في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الأحد "نعمل على إتمام الاتفاق مع جاز بروم خلال يناير."

وفي أواخر الشهر الماضي أعلنت وزارة البترول أنها اتفقت على استيراد ست شحنات من الغاز المسال الجزائري حجم كل منها 145 ألف متر مكعب خلال الفترة من أبريل نيسان وحتى سبتمبر أيلول 2015 بمعدل شحنة شهريا. وفضلا عن الاتفاقات مع سوناطراك الجزائرية وجاز بروم الروسية، طرحت مصر في اكتوبر تشرين الأول الماضي مناقصة لاستيراد الغاز الطبيعي من الخارج. وتقدمت للمناقصة سبع شركات من بينها شركة بريتيش بتروليوم( بي.بي) البريطانية.

وقال إسماعيل "نسعي إلي الانتهاء من جميع اجراءات استيراد الغاز المسال من الخارج قبل نهاية الشهر الحالي… والتى تتضمن ارساء مناقصة توريد الغاز والاتفاق مع الشركات." وكانت شركة هوج النرويجية أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني أنها وقعت عقدا مدته خمس سنوات مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتزويدها بأول محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الوحدة في نهاية مارس أذار.

وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية. وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.