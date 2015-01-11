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مشاركة واسعة لزعماء العالم في مسيرة الجمهورية

11/1/2015
المسيرة ضمت أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة (Getty)

انضم عشرات من زعماء العالم بينهم رجال دولة مسلمون في باريس يوم الأحد، إلى مئات الآلاف من المواطنين الفرنسيين في مسيرة لم يسبق لها مثيل لتكريم ضحايا هجمات نفذها مسلحون الأسبوع الماضي.

وتقدم المسيرة التي ضمت نحو مليون ونصف المليون مشارك كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونشرت قوات الأمن نحو 2200 من أفرادها لحماية المسيرة من أي مهاجمين محتملين، وتمركز قناصة على أسطح المباني في حين اختلط رجال شرطة في الزي المدني بالحشود، كما تم تفتيش نظام الصرف الصحي في المدينة قبل المسيرة وأُغلقت محطات قطارات الأنفاق حول مسار المسيرة.

ومضت المسيرة صامتة للتعبير عن التضامن وكذلك الشعور بالصدمة، الذي ساد فرنسا والعالم بعد أسوأ هجوم نفذه مسلحون في مدينة أوروبية منذ تسع سنوات.

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