محتجز الرهائن بباريس يبايع تنظيم الدولة في فيديو

مصدر في قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية أكد أن كوليبالي هو الذي ظهر في مقطع الفيديو (Getty)

ظهر أحد المسلحين الثلاثة المسؤولين عن الهجوم المسلح الذي استهدف "شارلي إيبدو" في تسجيل فيديو نشر على الإنترنت، اليوم الأحد بايع فيه زعيم تنظيم الدولة ودعا مسلمي فرنسا أن يحذوا حذوه.

قال اميدي كوليبالي، الذي نفذ الهجوم على متجر للأطعمة اليهودية بباريس إن الهجوم على صحيفة ساخرة وهدف يهودي سببه التدخل العسكري الفرنسي في الخارج، وذلك في مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته سبع دقائق.

وقال مصدر في قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية، إنه لا شك في أن كوليبالي هو الذي ظهر في مقطع الفيديو الذي تحدث فيه باللغة الفرنسية.

كما اتصل كوليبالي بتلفزيون (بي.إف.إم) يوم الجمعة الماضي، ليعلن مبايعته للدولة الإسلامية قائلا إنه يريد الدفاع عن الفلسطينيين واستهداف اليهود، كما أكد أنه خطط للهجمات مع الأخوين كواشي.

ويظهر الفيديو رجلا يشبه كوليبالي يقوم بتدريبات رياضية وصورا لكم من الأسلحة والذخيرة على أرضية شقته كما برز في عدة لقطات يرتدي الجلباب الأبيض ويجلس وإلى جواره بندقية وفي زي القتال.

وقتلت قوات الأمن الفرنسية كوليبالي البالغ من العمر 32 عاما يوم الجمعة الماضي، بعد أن زرع متفجرات في متجر الأطعمة في حصار قتل خلاله أربع رهائن.

كما قتلت القوات الشقيقين سعيد وشريف كواشي المسؤولين عن قتل الصحفيين في صحيفة "شارلي إيبدو" بعد أن احتموا بالمطبعة.