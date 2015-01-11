دفن أبو أنس الليبي قبل يومين من موعد محاكمته

أبناء نزيه الرقيعي يحملون نعش والدهم نحو مثواه الأخير (Getty)

ووري جثمان نزيه الرقيعي الملقب بأبي أنس الليبي القيادي في تنظيم القاعدة الثرى في العاصمة الليبية طرابلس أمس السبت بعد يوم من وصول جثمانه.

واعتقلت القوات الأمريكية الرقيعي في أكتوبر 2013 بطرابلس ونقلته إلى الولايات المتحدة ليواجه اتهامات جنائية فيما يتصل بالتفجيرين اللذين قتل فيهما 224 شخصا

وقالت السلطات الأمريكية إن الليبي البالغ من العمر 50 عاما توفي في مستشفى في نيويورك بعد أن عانى من "مضاعفات مفاجئة ناجمة عن مشاكل طبية قائمة منذ فترة طويلة".

وطالب محمد الجازوي وزير الشهداء والمفقودين في الحكومة الليبية البديلة في طرابلس، طالب الولايات المتحدة أثناء الجنازة بالإفراج عن الليبيين الآخرين المشتبه بهما من السجون الأمريكية.

وكان من المقرر أن يمثل الرقيعي أمام المحكمة يوم 12 يناير بتهمة المساعدة في التخطيط لتفجير السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا عام 1998.