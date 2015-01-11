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حريق بصحيفة ألمانية نشرت صورا مسيئة للرسول

11/1/2015
حريق بصحيفة ألمانية (رويترز)

شب حريق في مبنى صحيفة (هامبرغر مورغن بوست) التي تصدر في هامبورغ شمالي ألمانيا، فيما أعلنت الشرطة الألمانية أن الحريق كان بفعل متعمد.

وقال ناطق باسم الشرطة إن "حجارة ثم عبوة حارقة ألقيت عبر نافذة" للصحيفة أثناء الليل وأشعلت النار في وثائق بالداخل. وأضاف أن "غرفتين تضررتا لكن النيران أخمدت على الفور".

 

وكانت الصحيفة نشرت على صفحتها الأولى ثلاثة من الرسوم التي جاءت من صحيفة (شارلي إبدو) الفرنسية -التي تعرضت لهجوم  قتل فيه الأربعاء الماضي 12 شخصا بينهم خمسة من الرسامين الرئيسيين للكاريكاتور.

وقال الناطق باسم الشرطة إنه "من المبكر جدا" تأكيد أن الهجوم على الصحيفة مرتبط بنشر الرسوم، لكنه أكد أنه "سؤال حاسم" سيرد عليه التحقيق.

وأضافت الشرطة أن شخصين أوقفا وفتح تحقيق، دون أن يذكر أي تفصيل أخرى.

وقالت الصحيفة على صفحتها على الإنترنت إنه كان هناك أشخاص داخل المبنى عندما وقع الهجوم. وتابعت أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ما إذا كان الحريق المتعمد له صلة برسوم شارلي إبدو.

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