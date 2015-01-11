تركيا تقيم "كرفانات" لحماية السوريين من البرد

نموذج لمخيمات اللاجئين السوريين في تركيا ( الأناضول)

قال أرهان يملك منسق أنشطة هيئة الإغاثة التركية، أن العمل في مجمع المساكن الجاهزة (الكرفانات) التي يتم إنشاؤها من قبل هيئة الإغاثة لإيواء النازحين السوريين، في قرية "سجو" التابعة لمنطقة "اعزاز" في ريف حلب، سينتهي خلال أيام

وأضاف في تصريحات إعلامية صباح الأحد، أن المجمع (المخيم) سيوفر المأوى لحوالي 7 آلاف نازح، أجبروا على الفرار من الحرب الدائرة في مناطقهم نحو المناطق المتاخمة للحدود التركية،

وأرجع سرعة الانتهاء من المخيم إلي الظروف الصعبة التي يعيشها النازحون السوريون، جرّاء الأحوال الجوية السيئة، والغارات التي تشنها قوات النظام السوري على المنطقة.

ويذكر أن النازحين السوريين يعانون من أوضاع غير إنسانية جراء موجة الصقيع التي شهدتها لبنان وفلسطين وسوريا وتركيا والأردن خلال الأيام الماضية وأدت لوفاة أكثر من 17 سوري غالبيتهم من الأطفال